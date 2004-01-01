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Панель подключения Connectivity Panel

22PP1019/00
  • Простота установки в гостиничных номерах Простота установки в гостиничных номерах Простота установки в гостиничных номерах
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    Панель подключения Connectivity Panel

    22PP1019/00

    Простота установки в гостиничных номерах

    В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Панель подключения Connectivity Panel

    Простота установки в гостиничных номерах

    В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

    Простота установки в гостиничных номерах

    В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Панель подключения Connectivity Panel

    Простота установки в гостиничных номерах

    В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.

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      Простота установки в гостиничных номерах

      Различные варианты монтажа: на стену, на стол или встроенное решение

      Панель Philips можно монтировать различными способами, на стену, на стол или встраивать в интерьер. Для монтирования панели на столе необходим дополнительный набор.

      Экологически безвредная разработка

      Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.

      • Размеры

        Цвет лицевой панели
        Черная лицевая панель и текстурированный черный корпус с серебристой рамкой
        Вес продукта
        0,2  кг

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Руководство пользователя
        • Гарантийная карточка

      Что входит в комплект?

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