Другие продукты в комплекте
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Простота установки в гостиничных номерах
В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простота установки в гостиничных номерах
В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.
Простота установки в гостиничных номерах
В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простота установки в гостиничных номерах
В комплект модуля настольной установки входит панель Philips, что позволяет аккуратно и надежно подключить настольную установку в номере гостиницы.
Панель Philips можно монтировать различными способами, на стену, на стол или встраивать в интерьер. Для монтирования панели на столе необходим дополнительный набор.
Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.
Размеры
Аксессуары
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