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  • Удобные функции и непревзойденное качество работы Удобные функции и непревзойденное качество работы Удобные функции и непревзойденное качество работы
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    ЖК-монитор

    243S5LSB/00

    Удобные функции и непревзойденное качество работы

    Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность

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    ЖК-монитор

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    Удобные функции и непревзойденное качество работы

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    • S Line
    • 24 (видимая область 59,9 см/23,6")
    • Full HD (1920 x 1080)
    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Светодиодная LED-технология для ярких цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Взаимодействие

      Вход сигнала
      • VGA (аналоговый)
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      23,6 дюйма/59,9 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,272 x 0,272 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      521,28 (В) x 293,22 (Ш)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Яркость/назад
      • 4:3 широкоформатный/вверх
      • Авто/вниз
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Мощность

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      16,7 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      551 x 420 x 220  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      600 x 415 x 118  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      551 x 344 x 52  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,00  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      3,66  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,22  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • SEMKO
      • Сертификация TCO
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • BSMI
      • PSB
      • RCM
      • УКРАИНСКИЙ
      • WEEE

    • Корпус

      цвет
      Черный
      Отделка
      Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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