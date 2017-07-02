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  • Надежность и наличие всех необходимых функций Надежность и наличие всех необходимых функций Надежность и наличие всех необходимых функций
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор с технологией SoftBlue

    243S7EJMB/01

    Надежность и наличие всех необходимых функций

    Монитор S Line предназначен для эффективного ведения дел. Широкий угол обзора IPS-дисплея с технологией SoftBlue обеспечивает защиту для глаз и продуктивность. Благодаря регулируемой высоте и отсутствию рамки вы можете использовать несколько мониторов для расширения области просмотра.

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    ЖК-монитор с технологией SoftBlue

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    Надежность и наличие всех необходимых функций

    для эффективного ведения дел

    • S Line
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    • 1920 x 1080 (Full HD)

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение USB обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Технология SoftBlue обеспечивает точную передачу цвета и комфорт для глаз

    Светодиодная технология SoftBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее. Светодиодной технологии SoftBlue присвоен сертификат международной испытательной организации TUV Rheinland, подтверждающий сокращение излучения вредного синего света.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,275 x 0,275 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 80 %*, sRGB: 101 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      527 (Г) x 296,5 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SoftBlue
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      93 PPI
      EasyRead
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
      USB
      USB 2.0 x 2, USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, Громкость, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Настройка высоты
      130 миллиметра
      поворотный
      - 175/+ 175 градусов
      Наклон
      - 5/25 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      11 Вт (типич.)
      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц, Встроенный
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      12,84 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      540 x 483 x 202 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      602 x 457 x 199 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      540x 325 x 45 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      7,40 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      5,10 кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,20 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 8.0, EPEAT*, Сертификация TCO, RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, УКРАИНСКИЙ, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, Сертификат TUV: сокращение излучения синего света

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

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