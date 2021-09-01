Увеличенный срок службы до 5000 часов

Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для грузовиков, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как премиальная система светодиодов и передовые системы отвода тепла, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.