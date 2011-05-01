Ключевые слова для поиска

  • Большой светодиодный дисплей для развлечений Большой светодиодный дисплей для развлечений Большой светодиодный дисплей для развлечений
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    273E3LHSB/00

    Большой светодиодный дисплей для развлечений

    Благодаря большому светодиодному дисплею 273E3 Full HD HDMI с сенсорным управлением вы с головой окунетесь в мир развлечений

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор, LED-подсветка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Большой светодиодный дисплей для развлечений

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

    Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    SmartResponse составляет 1 мс

    SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения

    SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

    SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

    HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Контрастность SmartContrast 20 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    Современное сенсорное управление

    Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким прикосновениям сенсорное управление придает монитору современный облик.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      178° (Г) / 170° (В), при C/R > 5
      Улучшение изображения
      SmartImage Lite
      Рабочая область просмотра
      597,6(Г) x 336,2(В) мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP), HDMI
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников, Аудиовход ПК

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Втx2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
      Удобство пользователя
      Меню, Вкл./выкл. питание, Вход, SmartImage Lite, Громкость
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Турецкий
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Встроенный
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт
      В активном режиме
      20,4 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      642 x 440 x 227 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      700 x 525 x 138 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      642 x 391 x 64 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      8,82 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      8,2 кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,5 кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      30 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Сертификация TCO, UL/cUL, WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Угольно-черный
      Отделка
      Текстура

    • Комплект поставки?

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.