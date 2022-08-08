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    Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

    27B1U7903/00

    Общая оценка / 5
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    1 награда

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    Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.

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    Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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    Mini LED с док-станцией Thunderbolt

    • Brilliance 7000
    • 68,6 см (27")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Молниеносное подключение для передачи данных, видео и Ethernet

    Молниеносное подключение для передачи данных, видео и Ethernet

    Этот монитор Philips с док-станцией оснащен разъемом Thunderbolt™ 4. По сравнению с обычными мониторами USB-C технология Thunderbolt™ 4 обеспечивает молниеносную передачу данных со скоростью 40Gbps, поддерживает видео высокого разрешения и многопотоковую передачу для последовательного подключения, обеспечивает мощность до 90W для внешних устройств и стабильное подключение Ethernet со скоростью 1Gbit/s.

    Простое и эффективное последовательное подключение нескольких мониторов

    Простое и эффективное последовательное подключение нескольких мониторов

    Последовательное подключение позволяет подключать несколько мониторов и устройств к одному порту Thunderbolt на ноутбуке. Подключите порт Thunderbolt ноутбука к этому монитору, а затем подключите второй монитор 4K ко второму порту Thunderbolt на этом мониторе.

    Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) для высокой точности

    Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) для высокой точности

    В этих дисплеях Philips используются высокопроизводительные панели, обеспечивающие изображение с разрешением UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Кем бы вы ни были — требовательным профессионалом, которому необходимы изображения с высокой детализацией для решений САПР, специалистом по приложениям для трехмерной графики или финансовым экспертом, работающим с огромными электронными таблицами, — дисплеи Philips сделают ваши изображения и графику невероятно реалистичными.

    Подсветка Mini LED с 2304 зонами локальной подсветки

    Подсветка Mini LED с 2304 зонами локальной подсветки

    Подсветка Mini LED позволяет более свободно управлять освещением и контрастностью. Светодиоды меньшего размера, формирующие подсветку, обеспечивают 2304 раздельные зоны подсветки для глубоких оттенков черного и более высокой пиковой яркости. Насыщенный контент HDR теперь можно смотреть с непревзойденной контрастностью и цветопередачей.

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    Технология квантовых точек для потрясающего качества цветопередачи

    В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.

    DisplayHDR™ 1400 обеспечивает впечатляющую цветовую гамму и контрастность

    DisplayHDR™ 1400 обеспечивает впечатляющую цветовую гамму и контрастность

    Этот монитор Philips имеет новую сертификацию VESA DisplayHDR™ 1400. Пиковая яркость 1400 нит, более широкий диапазон контрастности и широкое цветовое пространство обеспечивают несравненный уровень детализации, более точную цветопередачу, глубокие оттенки черного и высокую яркость светлых участков для создания сверхреалистичных визуальных эффектов. Этот монитор Philips имеет несколько режимов HDR согласно разным потребностям зрителя: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, and VESA DisplayHDR.

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    MultiView позволяет одновременно подключать и просматривать два источника

    MultiView позволяет одновременно подключать и просматривать два источника

    Дисплей Philips MultiView со сверхвысоким разрешением открывает новые возможности подключения. MultiView позволяет одновременно подключать и просматривать два активных источника, чтобы вы могли работать сразу с несколькими устройствами, например ПК и ноутбуком, выполняя сложные многозадачные операции.

    Режимы цветового пространства для соответствия вашим рабочим потребностям

    Этот монитор Philips поддерживает цветовую модель RGB и ряд режимов цветового пространства. Используйте соответствующий режим цветового пространства: sRGB: большинство приложений и игр для ПК, интернет и веб-дизайн. Adobe RGB: графические приложения. NTSC: аналоговое видео. Rec. 709: видео HD. Rec. 2020: видео UHD. DCI-P3: цифровые кинопроекторы, некоторые фильмы и игры, а также продукция Apple. Фотография. Режим D-mode: режим DICOM, расширенный диапазон оттенков серого.

    Скрытый датчик PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor — это скрытый датчик присутствия, который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора. Новый скрытый датчик PowerSensor можно сложить для доступа к многоэкранным конфигурациям.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Подсветка Mini LED
      Шаг пикселей
      0,1554 x 0,1554 мм
      Яркость
      1000
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 121 %*, sRGB 154*, Adobe RGB 99,2 %*, REC 709 99,1 %*, REC 2020 80,4 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      DCI-P3: 97,2 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1300:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Рабочая область просмотра
      596,736 (Г) x 335,664 (В)
      Частота сканирования
      HDMI/DP: 30–140 кГц (H) / 40–60 Гц (V); Thunderbolt 4: 30–140 кГц (H) / 23–75 Гц (V)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 1
      Плотность пикселей
      163 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      93~105 %
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      HDR
      Сертификация DisplayHDR 1400

    • Подключения

      Вход сигнала
      1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x Thunderbolt 4 (восходящий поток, данные, видео, PD 90 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      RJ45
      Ethernet ЛВС до 1 Гбит*, включение по сигналу ЛВС
      Выход сигнала
      Выход Thunderbolt: 1 x Thunderbolt 4 (нисходящий поток, данные, PD 15 Вт)
      HDCP
      HDMI (HDCP 2.2 / HDCP 1.4), DisplayPort (HDCP 2.2 / HDCP 1.4)
      HBR3
      Thunderbolt 4
      USB, нисходящий поток
      1 x Thunderbolt 4, 4 x USB 3.2 (нисходящий поток, 1 быстрый процесс зарядки B.C 1.2)*
      USB, восходящий поток
      1 x Thunderbolt 4

    • Подача питания

      Thunderbolt Power Delivery
      USB PD версии 3.0, 90 Вт (5 В/3 А, 7 В/3 А, 9 В/3 А, 10 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/4,5 А) + 15 Вт (5 В/3 А)

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, Пользователь, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Французский, Финский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      PBP (2 устройства)

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Настройка высоты
      130 mm
      Поворотная
      -/+45 DEG
      Наклон
      -5/15 DEG

    • Питание

      Режим ECO
      45,1 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      74,5 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      735 x 423 x 285 mm
      Изделие без подставки (мм)
      613 x 369 x 68 mm
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      613 x 515 x 204 mm

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      14,46 kg
      Изделие с подставкой (кг)
      9,43 kg
      Изделие без подставки (кг)
      7,02 kg

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C* C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      PowerSensor, LightSensor, RoHS
      Доля переработанного пластика
      35%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ртуть, Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      CB, Маркировка CE, FCC класс B, ICES-003, cETLus, CU-EAC, ЕЭС RoHS, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель TBT4, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Значение времени ответа равно SmartResponse
    • Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976
    • Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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