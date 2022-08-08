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Просто идеально
Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.Узнать обо всех преимуществах
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Этот монитор Philips с док-станцией оснащен разъемом Thunderbolt™ 4. По сравнению с обычными мониторами USB-C технология Thunderbolt™ 4 обеспечивает молниеносную передачу данных со скоростью 40Gbps, поддерживает видео высокого разрешения и многопотоковую передачу для последовательного подключения, обеспечивает мощность до 90W для внешних устройств и стабильное подключение Ethernet со скоростью 1Gbit/s.
Последовательное подключение позволяет подключать несколько мониторов и устройств к одному порту Thunderbolt на ноутбуке. Подключите порт Thunderbolt ноутбука к этому монитору, а затем подключите второй монитор 4K ко второму порту Thunderbolt на этом мониторе.
В этих дисплеях Philips используются высокопроизводительные панели, обеспечивающие изображение с разрешением UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Кем бы вы ни были — требовательным профессионалом, которому необходимы изображения с высокой детализацией для решений САПР, специалистом по приложениям для трехмерной графики или финансовым экспертом, работающим с огромными электронными таблицами, — дисплеи Philips сделают ваши изображения и графику невероятно реалистичными.
Подсветка Mini LED позволяет более свободно управлять освещением и контрастностью. Светодиоды меньшего размера, формирующие подсветку, обеспечивают 2304 раздельные зоны подсветки для глубоких оттенков черного и более высокой пиковой яркости. Насыщенный контент HDR теперь можно смотреть с непревзойденной контрастностью и цветопередачей.
В технологии квантовых точек используются инновационные полупроводниковые нанокристаллы, которые излучают более точные оттенки синего, зеленого и красного света. ЖК-мониторы с технологией квантовых точек обеспечивают более широкий динамический цветовой диапазон и более естественную передачу цветов. В результате вы наслаждаетесь ярким изображением с динамичными и впечатляющими цветами.
Этот монитор Philips имеет новую сертификацию VESA DisplayHDR™ 1400. Пиковая яркость 1400 нит, более широкий диапазон контрастности и широкое цветовое пространство обеспечивают несравненный уровень детализации, более точную цветопередачу, глубокие оттенки черного и высокую яркость светлых участков для создания сверхреалистичных визуальных эффектов. Этот монитор Philips имеет несколько режимов HDR согласно разным потребностям зрителя: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, and VESA DisplayHDR.
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Дисплей Philips MultiView со сверхвысоким разрешением открывает новые возможности подключения. MultiView позволяет одновременно подключать и просматривать два активных источника, чтобы вы могли работать сразу с несколькими устройствами, например ПК и ноутбуком, выполняя сложные многозадачные операции.
Этот монитор Philips поддерживает цветовую модель RGB и ряд режимов цветового пространства. Используйте соответствующий режим цветового пространства: sRGB: большинство приложений и игр для ПК, интернет и веб-дизайн. Adobe RGB: графические приложения. NTSC: аналоговое видео. Rec. 709: видео HD. Rec. 2020: видео UHD. DCI-P3: цифровые кинопроекторы, некоторые фильмы и игры, а также продукция Apple. Фотография. Режим D-mode: режим DICOM, расширенный диапазон оттенков серого.
PowerSensor — это скрытый датчик присутствия, который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора. Новый скрытый датчик PowerSensor можно сложить для доступа к многоэкранным конфигурациям.
Изображение/дисплей
Подключения
Подача питания
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки?
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