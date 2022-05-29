Простая настройка и обслуживание с надежными комплектными кабелями
Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.
Увлекайте, вдохновляйте и действуйте с ярким контентом
Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.
Точная цветопередача и стабильный уровень яркости
LED-панели обеспечивают высокую точность воссоздания цвета и однородность яркости на уровне около 97 %. Это обеспечивает практически идеальное качество изображения.
Оптимальные впечатления от просмотра с широким углом обзора
Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.
Изображение/дисплей
Формат изображения
16:9
Равномерность яркости
>=97 %
Яркость после калибровки
650 нит
Яркость до калибровки
750 нит
Калибровка (яркость/цвет)
Поддерживается
Диапазон цветовых температур
4000~9500 K (программное управление)
Цветовая температура по умолчанию
6500±500 K
Коэфф. контрастности (типич.)
3200:1
Угол просмотра (по горизонтали)
160
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
160
градусов
Улучшение изображения
Динамическое повышение контрастности
Дисплей с широким цветовым пространством
Ориентация
Ландшафтный
Частота кадров (Гц)
50 и 60
Частота обновления (Гц)
1920~3840
Использование
24/7, в помещении
Комфорт
Простая установка
Направляющие штифты
Небольшой вес
Сквозной канал питания
Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов