  Signage Solutions Светодиодный дисплей 27BDL6119L/00

    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    27BDL6119L/00

    Максимально универсальная

    Демонстрируйте контент в формате 16:9 или панорамном формате 32:9 благодаря модульной конструкции. Идеальные впечатления от просмотра презентаций и корпоративного контента.

    Безграничные возможности

    • 27"
    • Direct View LED

    Простая настройка и обслуживание с надежными комплектными кабелями

    Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

    Увлекайте, вдохновляйте и действуйте с ярким контентом

    Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.

    Точная цветопередача и стабильный уровень яркости

    LED-панели обеспечивают высокую точность воссоздания цвета и однородность яркости на уровне около 97 %. Это обеспечивает практически идеальное качество изображения.

    Оптимальные впечатления от просмотра с широким углом обзора

    Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      16:9
      Равномерность яркости
      >=97 %
      Яркость после калибровки
      650 нит
      Яркость до калибровки
      750 нит
      Калибровка (яркость/цвет)
      Поддерживается
      Диапазон цветовых температур
      4000~9500 K (программное управление)
      Цветовая температура по умолчанию
      6500±500 K
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3200:1
      Угол просмотра (по горизонтали)
      160  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      160  градусов
      Улучшение изображения
      • Динамическое повышение контрастности
      • Дисплей с широким цветовым пространством
      Ориентация
      Ландшафтный
      Частота кадров (Гц)
      50 и 60
      Частота обновления (Гц)
      1920~3840
      Использование
      24/7, в помещении

    • Комфорт

      Простая установка
      • Направляющие штифты
      • Небольшой вес
      Сквозной канал питания
      Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
      Сквозной канал управления сигналами
      RJ45

    • Мощность

      Входное напряжение
      100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
      Энергопотребление с выключенным экраном (Вт)
      <12
      Макс. энергопотребление (перем. ток, Вт)
      <65
      Макс. энергопотребление (сбалансир. ток, Вт)
      <76
      Типич. энергопотребление (Вт)
      <21,7

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      -20~45  °C
      Диапазон температур (хранение)
      -20~50  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      10~80 %
      Относительная влажность (во время хранения)
      10~85 %

    • Корпус

      Площадь экрана (м2)
      0,208
      Пикселей на экране (точек)
      57 600
      Габариты корпуса (Ш x В)
      320x180
      Размер корпуса (мм)
      608x342x59
      Штекер передачи данных
      RJ45
      Штекер питания
      Вход/выход (C14/C13)
      Количество карт приема
      1 шт.
      Тип карт приема
      A5S plus
      Производитель карты приема
      Novastar
      Вес (кг)
      5,81
      Диагональ корпуса (дюймов)
      27,5
      Материалы корпуса
      Литой алюминий

    • Модуль

      Тип светодиода
      SMD 1515 с медными контактами
      Тип пикселя
      1R1G1B
      Срок службы светодиода (ч)
      100 000
      Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
      160x90
      Шаг пикселя (мм)
      1,9
      Размер модуля (ШxВ, в мм)
      303,9x170,9

    • Аксессуары

      LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
      1 шт.
      Кабель питания
      1 шт.
      Краткое руководство
      1 шт.

    • Прочее

      Гарантия
      2 г
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • RoHS
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035
      • EMC
      • FCC SDOC, часть 15, класс A
      Сертификация огнезащиты
      BS 476 Part7:1997

    • Информация об упаковке

      Размер упаковки (мм)
      780x471x224
      Вес брутто (кг)
      8,52

