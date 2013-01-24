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Signage Solutions Дисплей D-Line

32BDL4510D/00
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    32BDL4510D/00

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    Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line FHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

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      • 32"
      • Full HD (1920x1080p)
      • 400 кд/м²
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      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

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      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81,28  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,36375 x 0,36375 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Технология панели
        ADS

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50,60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        726,5  миллиметра
        Высота устройства
        425,4  миллиметра
        Глубина устройства
        65,1 (настенный кронштейн) / 69,1 (AC)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        28,60  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        16,75  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,56 дюйма (настенный кронштейн) / 2,72 (AC)  (дюймы)
        Ширина рамки
        11,9 мм (сверху/слева/справа), 17,2 мм (снизу)
        Вес изделия (фунты)
        12,57  фунта
        Вес продукта
        5,7  кг
        Крепление VESA
        100(Г) x 100(В) мм / 200(Г) x 200(В) мм, M4

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • HDMI
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        Уточняется  Вт
        Потребление (макс.)
        Уточняется
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель HDMI
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        Подставка
        BM05911 (дополнительно)
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Винты
        • Крышка для USB (1 шт.)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG
        • VP8

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • CU
        • ЭМП
        • EnergyStar 8.0
        • ETL
        • FCC класса A
        • PSB
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель HDMI
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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