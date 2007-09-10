2-канальная активная Ambilight улучшает восприятие

Фоновая подсветка Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения, контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.