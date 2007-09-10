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  • Еще более плоский. Еще более четкий. Еще более плоский. Еще более четкий. Еще более плоский. Еще более четкий.

    Плоский телевизор

    42PFL7762D/12

    Еще более плоский. Еще более четкий.

    Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости.

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    Плоский телевизор

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    Еще более плоский. Еще более четкий.

    • 107 см (42")
    • ЖК
    • HD Ready
    HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

    HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

    Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

    Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости

    Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости

    Технология Pixel Plus 2 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, усиленного эффекта глубины, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, при сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Каждый пиксель входящего изображения улучшен для максимального сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становится более естественным. Дефекты сжатого мультимедийного содержания тщательно отслеживаются и уничтожаются, что гарантирует чистоту и четкость изображения. Цифровое шумоподавление обеспечивает идеальную плавность изображения при сохранении максимальной четкости.

    Время отклика до 5 мс для четкости отображения быстро происходящего действия

    Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.

    ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

    Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

    28,9 миллиарда цветов и коэффициент контрастности до 7500:1

    Яркие и естественные изображения от наиболее современной системы обработки цвета. 3 цветовых канала (RGB) оптимизированы с помощью 10-битовой технологии обработки RGB в результате чего получается 28,9 миллиарда цветов. Получаемые яркие цвета не мешают сохранять великолепную резкость и отличный уровень черного, а также четкость передачи теней и цветов. Это создает яркое естественное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами

    Сабвуфер Incredible Surround для глубоких басов

    Incredible Surround - это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет Вам ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной с помощью встроенного сабвуфера.

    BBE для превосходной четкости звука

    BBE High Definition Sound представляет собой базовую технологию повышения качества звука (лицензируемую компанией BBE Sound), создающую великолепное ощущение «живого» звука, обеспечивает разборчивость речи и четкость вокала.

    Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T

    Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.

    Технология Digital Natural Motion для плавного движения изображения

    Изобретенная Philips технология Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов (с DVD). Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости, что поднимает впечатление от просмотра на новый уровень.

    Подставка на шарнире для оптимального угла просмотра

    Телевизор поставляется с подставкой на шарнире, позволяющей смотреть телевизор из наиболее удобного положения под любым углом, поэтому можно наслаждаться максимальным качеством в любом месте комнаты.

    3 входа HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение между источником сигнала и экраном без сжатия сигнала. Отсутствие преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает снижение мерцания и более чистое изображение. HDMI поддерживает взаимодействие с источником при наибольшем выходном разрешении. Вход сигнала HDMI обратносовместим с источниками сигнала DVI, но передает еще цифровой звук. В подключении HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря 3 входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения, например телеприставки и проигрывателя дисков Blu-ray. Телевизор полностью готов к сигналам высокого разрешения, которые станут основным форматом будущего.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      Широкий экран, 16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      42  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      107  см
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Яркость
      500  кд/м²
      Улучшение изображения
      Технология Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Улучшение яркостных переходов, Улучшение цветовых переходов, Динамическое повышение контрастности, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Цифровое шумоподавление

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      Наземное DVB *
      Воспроизведение видео
      NTSC, SECAM, PAL

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      20 Вт
      Улучшение звука
      Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Динамическое усиление НЧ

    • Подключения

      Другие подключения
      Выход для наушников, Общий интерфейс

    • Питание

      Электропитание
      220-240 В, 50/60 Гц
      Температура окружающей среды
      5 °C – 40 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ

    • Размеры

      Ширина устройства
      1029 миллиметра
      Высота устройства
      662 миллиметра
      Глубина устройства
      136 миллиметра
      Вес продукта
      25,5 кг
      Вес, включая упаковку
      37,5 кг
      Совместимое настенное крепление
      600 x 400 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Настольная подставка
    • Шнур питания
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Регистрационная карта
    • Гарантийный сертификат
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта дистанционного управления
    Badge-D2C

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