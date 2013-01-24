Другие продукты в комплекте
- Краткое руководство пользователя
- Кабель RS232
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель HDMI
- Пульт ДУ и батареи типа AAA
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Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Говорите больше
Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.
Говорите больше
Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Говорите больше
Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.
Изображение/дисплей
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Комфорт
Мощность
Условия эксплуатации
Звук
Аксессуары
Мультимедийные приложения
Прочее
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