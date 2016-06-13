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    6000 series Ультратонкий светодиодный Smart TV 4K

    43PUF6201/T3

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    6000 series Ультратонкий светодиодный Smart TV 4K

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    Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир

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    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      16:9, 4:3/16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      43  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      108  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Яркость
      230  кд/м²
      Улучшение изображения
      Процессор Pixel Plus Ultra HD

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
      при 60 Гц, до 4K Ultra HD 3840 x 2160
      Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
      до 4K Ultra HD 3840 x 2160p

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      DTMB
      Воспроизведение видео
      NTSC, PAL, SECAM
      Поддержка MPEG
      MPEG2, MPEG4
      Телегид*
      Электронный гид телепередач на 8 дней

    • Функции Smart TV

      Приложения SmartTV*
      Открытый интернет-браузер
      Удобство использования
      Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
      Обновление встроенной программы
      Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

    • Мультимедийные приложения

      Форматы воспроизведения видео
      Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
      Форматы воспроизведения музыки
      AAC, MP3, WAV, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
      Форматы воспроизведения изображений
      JPEG, BMP, PNG

    • Звук

      Улучшение звука
      Автоматическая регулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound

    • Подключения

      Количество разъемов HDMI
      3
      Количество разъемов USB
      2
      Беспроводное соединение
      Да
      Другие подключения
      Антенна, IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), Аудиовход — левый/правый

    • Питание

      Температура окружающей среды
      5 °C – 45 °C

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации

    • Размеры

      Совместимое настенное крепление
      200 x 200 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт дистанционного управления
    • 2 батарейки AAA
    • Настольная подставка
    • Шнур питания
    • Краткое руководство по началу работы
    • Брошюра с юридической информацией и правилами техники безопасности
    • Гарантийный буклет
    • Руководство пользователя
    Badge-D2C

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