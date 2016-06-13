Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир
Откройте для себя интеллектуальные возможности этого телевизора. Настраивайте потоковую передачу фильмов, видео или игр, приобретая их в онлайн-магазинах. Просматривайте прошедшие передачи с любимых телеканалов и наслаждайтесь широким выбором интернет-приложений в Smart TV.
USB для воспроизведения мультимедийного контента
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Изображение/дисплей
Формат изображения
16:9, 4:3/16:9
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
43
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
108
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Яркость
230
кд/м²
Улучшение изображения
Процессор Pixel Plus Ultra HD
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
при 60 Гц, до 4K Ultra HD 3840 x 2160
Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
до 4K Ultra HD 3840 x 2160p
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DTMB
Воспроизведение видео
NTSC, PAL, SECAM
Поддержка MPEG
MPEG2, MPEG4
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Функции Smart TV
Приложения SmartTV*
Открытый интернет-браузер
Удобство использования
Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
AAC, MP3, WAV, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
Форматы воспроизведения изображений
JPEG, BMP, PNG
Звук
Улучшение звука
Автоматическая регулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound
Подключения
Количество разъемов HDMI
3
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Да
Другие подключения
Антенна, IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), Аудиовход — левый/правый
Питание
Температура окружающей среды
5 °C – 45 °C
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации
Размеры
Совместимое настенное крепление
200 x 200 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт дистанционного управления
2 батарейки AAA
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство по началу работы
Брошюра с юридической информацией и правилами техники безопасности
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