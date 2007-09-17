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    Cineos Плоский телевизор

    47PFL9632D/10

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    Получите максимальное впечатление от просмотра плоского телевизора Philips Cineos с функцией Perfect Pixel HD Engine, 2-канальной подсветкой Ambilight, дисплеем Full HD 1080p и технологией 100 Гц Clear LCD. Полный доступ к мультимедийной информации обеспечивается с помощью разъема USB.

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    Cineos Плоский телевизор

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    с Perfect Pixel HD и Ambilight

    • 119 см (47")
    • ЖК
    • интегрированный цифровой
    Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

    Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

    ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

    HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

    HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества

    Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

    HD Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов Full HD

    HD Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов Full HD

    Специалисты Philips изобрели технологию HD Natural Motion для устранения дрожания движения, видимого при просмотре кинофильмов. Отмеченный наградами алгоритм оценивает уровень движения и корректирует дрожание как в прямом эфире, так и в записи (например, на DVD или Blu-ray). Плавное воспроизведение и непревзойденная четкость поднимают впечатления от просмотра на новый уровень.

    2-канальная активная Ambilight улучшает восприятие

    2-канальная активная Ambilight улучшает восприятие

    Фоновая подсветка Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения, контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.

    100 Hz Clear LCD для четкого воспроизведения движения (3 мс)

    100 Hz Clear LCD для четкого воспроизведения движения (3 мс)

    Функция 100 Hz Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении на экране. Удвоенная частота кадров — это высокая частота обновления 100 Гц. Она увеличивает четкость при отображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК-дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды (измеренное по степени размытости по краям изображения). Эта уникальная технология Philips обеспечивает ЖК-дисплеям небывалую четкость при отображении движения.

    Perfect Pixel HD Engine для непревзойденной четкости и чистоты изображения

    Perfect Pixel HD Engine для непревзойденной четкости и чистоты изображения

    Процессор Perfect Pixel HD Engine создает удивительно четкое изображение. Каждый пиксель обрабатывается таким образом, чтобы максимально соответствовать соседним пикселям, и в результате картинка становится более естественной. Чтобы вы ни смотрели, любое изображение сочетает в себе четкость, естественную детализацию, насыщенные цвета, яркий контраст и плавность движения. Чистота и предельная четкость достигается благодаря обнаружению и устранению даже самых незначительных шумов и искажений при просмотре видео с любых источников — от мультимедийных носителей до обычного телевидения.

    USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов

    USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов

    USB-разъем открывает доступ к мультимедийным файлам форматов jpg, mp3, и alb большинства USB-карт и цифровых видеокамер (устройство памяти класса USB 1.1). Подсоедините USB к разъему на боковой панели телевизора и получите доступ к фотографиям и музыкальным файлам. Это позволяет легко просматривать с друзьями фотографии и слушать музыку.

    Подставка подходящего дизайна с шарниром

    Высококачественная подставка создана специально для этого телевизора, чтобы расширить возможности размещения. Достав телевизор из коробки, вы обнаружите, что подставка уже присоединена к телевизору. Она позволяет легко разместить плоский телевизор, не испытывая проблем при начальной сборке и монтаже. Выберите наиболее удобный для вас угол просмотра просто повернув телевизор.

    3 входа HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение между источником сигнала и экраном без сжатия сигнала. Отсутствие преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает снижение мерцания и более чистое изображение. HDMI поддерживает взаимодействие с источником при наибольшем выходном разрешении. Вход сигнала HDMI обратносовместим с источниками сигнала DVI, но передает еще цифровой звук. В подключении HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря 3 входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения, например телеприставки и проигрывателя дисков Blu-ray. Телевизор полностью готов к сигналам высокого разрешения, которые станут основным форматом будущего.

    Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T

    Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.

    • Подсветка Ambilight

      Возможности режима Ambilight
      2-канальная Ambilight, Автоподстройка под видеосигнал, Полное управление в режиме ожидания, Лампа с низким энергопотреблением

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      47  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      119  см
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Яркость
      550  кд/м²
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Улучшение изображения
      Технология Perfect Pixel HD Engine, HD Natural Motion, Динамическое повышение контрастности, Обработка 1080p 50/60 Гц, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Чип Pulse Killer, Формат WideScreen Plus, 100Hz Clear LCD, Удвоенная частота кадров
      Угол просмотра
      176º (Г) / 176º (В)

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      Наземное DVB *
      Воспроизведение видео
      NTSC, SECAM, PAL

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 8 Вт
      Улучшение звука
      Цифровая обработка сигнала, Графический эквалайзер, Динамическое усиление НЧ

    • Подключения

      Возможности HDMI
      Кабельная коррекция, Кабели категории 1 и 2, Сжатое аудио, Поддержка разноскоростных форматов, Поддержка формата ПК, Разрешения 720p, 1080i, 1080p
      Другие подключения
      Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс

    • Питание

      Электропитание
      220-240 В переменного тока, +/- 10 %
      Температура окружающей среды
      5–35 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,8 Вт

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Настольная подставка на шарнире, Коаксиальный антенный кабель

    • Размеры

      Ширина устройства
      1170 миллиметра
      Высота устройства
      736 миллиметра
      Глубина устройства
      125 миллиметра
      Вес продукта
      33,5 кг
      Вес, включая упаковку
      59 (прибл.) кг
      Совместимое настенное крепление
      600 x 400 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Поворотная настольная подставка
    • Антенный ВЧ-кабель
    Badge-D2C

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    • DVB-T поддерживается только в некоторых странах

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