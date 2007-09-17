Другие продукты в комплекте
- Поворотная настольная подставка
- Антенный ВЧ-кабель
47PFL9632D/10
Усильте свои впечатления
Получите максимальное впечатление от просмотра плоского телевизора Philips Cineos с функцией Perfect Pixel HD Engine, 2-канальной подсветкой Ambilight, дисплеем Full HD 1080p и технологией 100 Гц Clear LCD. Полный доступ к мультимедийной информации обеспечивается с помощью разъема USB.Узнать обо всех преимуществах
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ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.
Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.
Специалисты Philips изобрели технологию HD Natural Motion для устранения дрожания движения, видимого при просмотре кинофильмов. Отмеченный наградами алгоритм оценивает уровень движения и корректирует дрожание как в прямом эфире, так и в записи (например, на DVD или Blu-ray). Плавное воспроизведение и непревзойденная четкость поднимают впечатления от просмотра на новый уровень.
Фоновая подсветка Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения, контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.
Функция 100 Hz Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении на экране. Удвоенная частота кадров — это высокая частота обновления 100 Гц. Она увеличивает четкость при отображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК-дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды (измеренное по степени размытости по краям изображения). Эта уникальная технология Philips обеспечивает ЖК-дисплеям небывалую четкость при отображении движения.
Процессор Perfect Pixel HD Engine создает удивительно четкое изображение. Каждый пиксель обрабатывается таким образом, чтобы максимально соответствовать соседним пикселям, и в результате картинка становится более естественной. Чтобы вы ни смотрели, любое изображение сочетает в себе четкость, естественную детализацию, насыщенные цвета, яркий контраст и плавность движения. Чистота и предельная четкость достигается благодаря обнаружению и устранению даже самых незначительных шумов и искажений при просмотре видео с любых источников — от мультимедийных носителей до обычного телевидения.
USB-разъем открывает доступ к мультимедийным файлам форматов jpg, mp3, и alb большинства USB-карт и цифровых видеокамер (устройство памяти класса USB 1.1). Подсоедините USB к разъему на боковой панели телевизора и получите доступ к фотографиям и музыкальным файлам. Это позволяет легко просматривать с друзьями фотографии и слушать музыку.
Высококачественная подставка создана специально для этого телевизора, чтобы расширить возможности размещения. Достав телевизор из коробки, вы обнаружите, что подставка уже присоединена к телевизору. Она позволяет легко разместить плоский телевизор, не испытывая проблем при начальной сборке и монтаже. Выберите наиболее удобный для вас угол просмотра просто повернув телевизор.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение между источником сигнала и экраном без сжатия сигнала. Отсутствие преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает снижение мерцания и более чистое изображение. HDMI поддерживает взаимодействие с источником при наибольшем выходном разрешении. Вход сигнала HDMI обратносовместим с источниками сигнала DVI, но передает еще цифровой звук. В подключении HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря 3 входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения, например телеприставки и проигрывателя дисков Blu-ray. Телевизор полностью готов к сигналам высокого разрешения, которые станут основным форматом будущего.
Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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