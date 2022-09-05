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OLED

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

48OLED806/12
Общая оценка / 5
  • Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения. Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения. Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.
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    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    48OLED806/12
    Общая оценка / 5

    Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

    Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах

    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

    Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах

    Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

    Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах

    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

    Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах

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      Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Звучание Dolby Atmos
      • 4-сторонняя подсветка Ambilight
      • 121 см (48") Android TV
      Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight.

      Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight.

      С 4-сторонней подсветкой Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

      Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

      Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

      С телевизорами Philips OLED TV вы получаете более широкий угол обзора и невероятно реалистичное изображение. Более глубокие черные оттенки, более живые цвета и точная передача мельчайших деталей даже в тени и на светлых участках. Поддержка всех основных форматов HDR. Полное погружение в каждую сцену.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

      Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.

      Премиальный дизайн. От подставки до пульта ДУ.

      Премиальный дизайн. От подставки до пульта ДУ.

      Каждая деталь этого телевизора излучает роскошь. Сверхтонкая металлическая рамка. Мягкий и элегантный пульт ДУ с кожаной отделкой и кнопками с подсветкой. Двухцветные металлические поворотные ножки, которые можно прикрепить к телевизору любой стороной, в зависимости от того, какой цвет вам больше нравится.

      Простота и удобство. Android TV.

      Простота и удобство. Android TV.

      Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

      Идеально для игр. Сверхнизкая задержка с любыми консолями

      Идеально для игр. Сверхнизкая задержка с любыми консолями

      Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR и Freesync для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.

      Мультирум-аудиосистема. DTS Play-Fi

      Мультирум-аудиосистема. DTS Play-Fi

      С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

      Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

      Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

      Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

      Без нагрузки на глаза

      Без нагрузки на глаза

      Оцените потоковые трансляции, игры и просмотр контента без лишней нагрузки на глаза с телевизорами Philips OLED. Пониженные уровни синего цвета, отсутствие мерцания и бликов обеспечивают соответствие международным стандартам UL и TUV. Наслаждайтесь любимым контентом.

      • Подсветка Ambilight

        Версия Ambilight
        Четырехсторонняя
        Возможности режима Ambilight
        • Встроенный Ambilight+Hue
        • Музыка Ambilight
        • Игровой режим
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим Lounge
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Беспроводная АС для дома Philips
          Совместимо с беспроводной АС для дома Philips

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        48  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        121  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Формат изображения
        16:9
        Процессор Pixel
        Процессор P5 AI Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Разрешение Ultra
        • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Perfect Natural Motion
        • Режим ИИ PQ
        • Поддержка CalMAN
        • Управление цветом ISF
        • Micro Dimming Perfect

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы для HDMI1/2
        • Поддержка HDMI2.1.
        • до 4K UHD при 120 Гц
        • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        Компьютерные входы для HDMI3/4
        Поддержка HDMI2.0.
        Видеовходы для HDMI1/2
        • Поддержка HDMI2.1
        • до 4K UHD при 120 Гц
        • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        Видеовходы для HDMI3/4
        Поддержка HDMI2.0.

      • Android TV

        ОС
        Android TV™ 10 (Q)
        Предустановленные приложения
        • Google Play Фильмы*
        • Google Play Музыка*
        • Поиск Google
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Приложение Fitness
        • Spotify
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*

      • Обработка

        Мощность обработки
        Четыре ядра

      • Тюнер/прием/передача

        Поддержка HEVC
        Да
        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Поддержка MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Количество разъемов USB
        3
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Выход для наушников
        • Разъем для спутниковой приставки
        • Разъем для сервисного обслуживания
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, для всех портов
        HDMI eARC
        Да, на HDMI2
        HDMI VRR
        • Да, для всех разъемов HDMI
        • FreeSync Premium

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Поддерживаемый формат субтитров
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Сферические фотопанорамы
        • HEIF

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        667060
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        48
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        121
        Класс энергоэффективности для SDR
        G
        Энергопотребление для SDR
        88  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        84  кВт*ч на 1000 ч
        Режим ожидания с поддержкой сети
        < 2,0  Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Технология панели
        OLED

      • Звук

        Аудио
        • Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
        • Каналы: 2.1
        Кодек
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)
        • Dolby Digital MS12, версия 2.5
        Конфигурация динамиков
        Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
        Улучшение звука
        • ИИ-звук
        • Четкие диалоги
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Эквалайзер с ИИ
        • DTS Play-Fi
        • Персонализация звука Mimi

      • Размеры

        Глубина коробки
        150,0  миллиметра
        Высота коробки
        770,0  миллиметра
        Ширина коробки
        1214,0  миллиметра
        Вес продукта
        13,8  кг
        Вес изделия с подставкой
        14,2  кг
        Глубина устройства
        68,0  миллиметра
        Глубина с подставкой
        280,0  миллиметра
        Высота устройства
        615,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        629,0  миллиметра
        Ширина устройства
        1068,5  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1068,5  миллиметра
        Глубина подставки
        280,0  миллиметра
        Высота подставки
        15,0  миллиметра
        Ширина подставки
        779,0  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        17,4  кг
        Совместимое настенное крепление
        300 x 300 мм

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        Батареи входят в комплект
        Батарея типа AAA — 2 шт.

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Серая рамка
        Конструкция подставки
        Двухтонные металлические опоры

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Программирование
        • Приостановка просмотра телепередачи
        • Запись на USB*
        Легкость установки
        • Автопоиск устройств Philips
        • Мастер настройки сети
        • Мастер установки поддержки
        • Мастер подключения к устройству
        Удобство использования
        • Кнопка меню Smart
        • Экранное руководство пользователя
        Обновление встроенной программы
        • Мастер обновления встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление программы устройства через Интернет
        Регулировка формата экрана
        • Базовый - Широкоэкранный
        • Автозаполнение
        • Расширенный - Сдвиг
        • Масштабирование, растяжение
        • Широкий экран
        Пульт ДУ
        • с голосовым управлением
        • с подсветкой клавиш
        • с кожей Muirhead
        Взаимодействие с пользователем
        SimplyShare
        Голосовой ассистент*
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Пульт ДУ с микрофоном
        • Совместимо с Alexa

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.

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          • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
          • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
          • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
          • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
          • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
          • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
          • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
          • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
          • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
          • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

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