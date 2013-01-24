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Дисплей Q-Line

65BDL3010Q/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей Q-Line

    65BDL3010Q/00
    Общая оценка / 5

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 18:7.

      • 65"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        VA
        DICOM
        Clinical D-image

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1080p, 60 Гц
        • 1080i, 60 Гц
        • 1080i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • USB
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x 4)
        • VGA (через DVI)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        Другие подключения
        OPS

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Малая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Ориентация
        Ландшафтный
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Устройство загрузки
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Простая установка
        Специальная подставка

      • Размеры

        Ширина рамки
        13,9 мм (сверху/слева/справа), 14,9 мм (снизу)
        Ширина устройства
        1458,7  миллиметра
        Высота устройства
        834,7  миллиметра
        Глубина устройства
        81,6  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,43  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32,86  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,21  (дюймы)
        Вес продукта
        26,05  кг
        Вес изделия (фунты)
        57,43  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        145 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Потребление (макс.)
        260 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        145  Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)
        Подставка
        BM05922

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Японский
        • Арабский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • FCC класс B

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя

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