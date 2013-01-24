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Дисплей Q-Line

65BDL3050Q/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей Q-Line

    65BDL3050Q/00
    Общая оценка / 5

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    Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Q-Line

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    Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети. Узнать обо всех преимуществах

    Показать больше данных

    Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Q-Line

    Показать больше данных

    Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети. Узнать обо всех преимуществах

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      Простой и четкий интеллектуальный дисплей.

      • 65"
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Удаленное управление системой через CMND

      Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Улучшение цвета
        • Регулировка цветовой температуры
        • Удаление чересстрочной развертки
        • Шумоподавление
        • Smart Picture
        Операционная система
        Android 5.0.1
        Технология панели
        AMVA

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 4)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Блокируемый
        Возможность сетевого управления
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • Карта стандарта OPS RS232
        • HDMI (один провод)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (12/7)
          Портретный режим (12/7)
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15
        Простая установка
        • Специальная подставка
        • Выход AC
        Память
        8 ГБ eMMC

      • Размеры

        Ширина рамки
        13,9 мм (сверху/слева/справа), 14,9 мм (снизу)
        Ширина устройства
        1458,7  миллиметра
        Высота устройства
        834,7  миллиметра
        Глубина устройства
        81,6  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,43  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32,86  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,21  (дюймы)
        Вес продукта
        24,8  кг
        Вес изделия (фунты)
        54,7  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20 ~ 80 (в рабочем режиме), 5 ~ 95 (хранение)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        110 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Потребление (макс.)
        295 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        165  Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)
        Подставка
        BM05922

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • TRP
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Японский
        • Чешский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • EAC
        • ЭМП
        • EnergyStar 7.0
        • FCC класс B
        • PSB
        • UL/cUL
        • CECP

      • Встроенный плеер

        Накопитель
        8 ГБ eMMC
        ЦП/процессор
        Четырехъядерный, Full HD
        Память
        2 ГБ DDR3

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)

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