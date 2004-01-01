Ключевые слова для поиска

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Будьте в центре внимания

    Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Будьте в центре внимания

    Универсальный и простой в настройке дисплей 18:7

    • 65"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Ultra HD

    Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

    Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

    FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

    Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

    Легко составляйте расписание отображения с USB или внутренней памяти

    Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

    Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана

    Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные профессиональные дисплеи Philips предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

    Революционные результаты с технологией Wave

    Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Q-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      163.9  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      64.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      400  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • Прогрессивное сканирование
      • Динамическое повышение контрастности
      Технология панели
      ADS
      Операционная система
      Android 10
      Дымка
      25%

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • micro SD
      • OPS
      Внешнее управление
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (18/7)
      • Портретный режим (18/7)
      Ячеечная матрица
      До 3 x 3
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Мощность

      Электропитание
      100–240 В~, 50/60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      134  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
      • 1152 x 864, 75 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1680 x 1050, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56,60,72 Гц
      • 832 x 624, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 2160p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 720p, 50,60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1462,3  миллиметра
      Вес продукта
      28,5  кг
      Высота устройства
      837,3  миллиметра
      Глубина устройства
      68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      57,57  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      32.96  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  (дюймы)
      Ширина рамки
      14,9 мм (со всех сторон)
      Вес изделия (фунты)
      62,83  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Память
      • 16 ГБ
      • 3 ГБ DDR

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Кабель шлейфового соединения RS232
      • Логотип Philips (x1)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Крышка выключателя AC
      • Клипса для кабеля (x2)
      • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель RS232
      • Крышка для USB (1 шт.)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Японский
      • Арабский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • CB
      • FCC класса A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

