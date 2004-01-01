Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.