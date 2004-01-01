65BDL3650Q/02
Будьте в центре внимания
Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.
Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.
Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.
Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные профессиональные дисплеи Philips предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.
Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Q-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.