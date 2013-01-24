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Профессиональные ТВ

70BFL2114/12
Общая оценка / 5
  • Производительность высокого уровня Производительность высокого уровня Производительность высокого уровня
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    Профессиональные ТВ

    70BFL2114/12

    Производительность высокого уровня

    Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Производительность высокого уровня

    Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

    Производительность высокого уровня

    Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Производительность высокого уровня

    Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

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      Производительность высокого уровня

      со встроенным Chromecast и горячим подключением HDMI

      • 70" B-Line
      • на базе ОС Android™

      Встроенный Chromecast для беспроводной трансляции контента

      Эффективные и быстрые видеоконференции с беспроводным подключением к мониторам и телевизорам с любых устройств Apple, Windows и Android™. Встроенный Chromecast позволяет мгновенно транслировать презентации и медиаконтент с мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов в разрешении до 4K. Это экономичное и безопасное решение для офиса, не требующее дополнительного аппаратного обеспечения.

      Обнаружение горячего подключения HDMI с автоматическим включением/отключением

      Если беспроводное подключение недоступно,функция обнаружения горячего подключения HDMI поможет определять кабельные подключения источников презентаций и автоматически будет переключаться между источниками, а также включать и отключать их.

      Обновления Android дают доступ к самым современным функциям

      Профессиональные телевизоры Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти телевизоры оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

      Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

      Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

      Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected

      Подключите этот профессиональный дисплей Philips к сети Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для публикации контента в проводном и беспроводном режиме с устройств Apple, Windows, Android и Linux.

      Расписание для показа контента в определенное время

      Встроенное расписание позволяет с легкостью запускать показ контента и приложений в нужное время суток для достижения большей интерактивности и оптимальных результатов.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

      Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl

      Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        177  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        70  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        5000:1

      • Аудио

        Выходная мощность
        20 (2 x 10)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • DTS-HD
        • Поддержка Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound
        Выход для внешнего динамика
        1,5 Вт, моно, 8 Ом

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Android TV

        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        ОС
        Android TV™ 9 (Pie)
        Предустановленные приложения
        • YouTube
        • Магазин Google Play*
        • Google Play Музыка
        • Google Play Фильмы
        • Google Play Игры

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (до 2160p60)
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast
        • HLS
        • Каналы приложения OTT

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 1
        USB 3.0
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        HDMI1
        HDMI 2.0 с HDCP 2.2

      • Разъемы для подключения на нижней панели

        Внешний источник питания
        12 В, 1,5 А (макс.)
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антенна
        IEC-75
        Выход для внешнего динамика
        Мини-разъем
        Внешнее управление
        RJ-48
        USB 2
        Порт USB 2.0
        HDMI2
        HDMI 2.0 с HDCP 2.2

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • Выбор входного аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Корпоративные функции

        Проводные презентации
        • Выбор входного аудиосигнала
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Автоматическое выключение
        Беспроводные презентации
        • Встроенный Chromecast
        • Безопасный общий доступ
        • Общий доступ с управлением по сети
        Функциональность информационной панели
        • CMND&Create
        • Система планирования
        • Баннеры
        Управление
        • Crestron Connected (v2)
        • Extron
        • Neets
        Настраиваемый
        • Домашний экран
        • Название места
        • Имя устройства

      • Функции профессионального ТВ

        Профессиональный режим
        • Управление параметрами включения
        • Блокировка меню установки
        • Блокировка меню
        • Ограничение громкости
        Управление
        • Удаленное управление IP с CMND
        • Управление Android API с JEDI
        • Управление HTML5 с JAPIT
        • Система AppControl
        Комфорт
        • Google Ассистент*
        • Вход в учетную запись Google
        • Поддержка более 40 языков меню
        • Прогноз погоды
        Безопасность
        • Двойная изоляция Класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • VP9
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы изображения
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        HDMI 1/2
        До 3840 x 2160p при 60 Гц
        Тюнер
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
        • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        USB, LAN
        • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1905A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Адаптер RJ48 – DB9
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с голосовым управлением 22AV2025B/00
        • Цифровой пульт ДУ 22AV2005B/00
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        123  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        180  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        1584  миллиметра
        Высота устройства
        888  миллиметра
        Глубина устройства
        66/88  миллиметра
        Вес продукта
        23,4  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • 400 x 200 мм
        • M8

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания

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          • Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC