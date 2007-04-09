Другие продукты в комплекте
- Адаптер переменного/постоянного тока
- USB-кабель
- Подставка
- 4 сменные рамки
- Компакт-диск с программным обеспечением и руководством
- Краткое руководство по началу работы
7FF1MS/00
Идеальный подарок близкому человеку
Ищите идеальный подарок для близкого? Philips PhotoFrame™ станет отличным подарком тому, кого вы любите - эта рамка отображает цифровые фотографии в потрясающем качестве. Можно просматривать, показывать и вспоминать забытое - без использования компьютера.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Престижные международные организации регулярно присуждают награды за дизайн выдающимся изделиям. Дисплеи Philips постоянно получают такие награды за дизайн, как iF, Good Design Award, Reddot Design Award и другие.
Два устройства считывания карт памяти встроены в прибор для простоты просмотра и копирования фотографий. Одно устройство считывания поддерживает карты Compact Flash I (CF), а второе - Memory Stick (MS), SD Card и Multi Media Cards (MMC).
Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.
Слайд-шоу — это подборка изображений в определенной последовательности для демонстрации зрителям. После нажатия кнопки и выбора функции слайд-шоу, все фотографии, сохраненные в памяти фоторамки PhotoFrame, автоматически отображаются одна за другой.
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.
Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.
Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.
Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.
Встроенные часы включают или выключают PhotoFrame™ в заданное вами время.
Медианосители
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
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