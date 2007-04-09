Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.