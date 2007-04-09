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  • Идеальный подарок близкому человеку Идеальный подарок близкому человеку Идеальный подарок близкому человеку

    Фоторамка

    7FF1MS/00

    Идеальный подарок близкому человеку

    Ищите идеальный подарок для близкого? Philips PhotoFrame™ станет отличным подарком тому, кого вы любите - эта рамка отображает цифровые фотографии в потрясающем качестве. Можно просматривать, показывать и вспоминать забытое - без использования компьютера.

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    Фоторамка

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    Идеальный подарок близкому человеку

    • 17,8 см (7") ЖКД

    Дизайн, отмеченный наградой, улучшит ваш интерьер

    Престижные международные организации регулярно присуждают награды за дизайн выдающимся изделиям. Дисплеи Philips постоянно получают такие награды за дизайн, как iF, Good Design Award, Reddot Design Award и другие.

    Возможность просмотра фотографий напрямую с карт памяти - компьютер не нужен

    Два устройства считывания карт памяти встроены в прибор для простоты просмотра и копирования фотографий. Одно устройство считывания поддерживает карты Compact Flash I (CF), а второе - Memory Stick (MS), SD Card и Multi Media Cards (MMC).

    Порт USB для простой загрузки фотографий с компьютера

    Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.

    Создать слайд-шоу для всех сохраненных фотографий

    Слайд-шоу — это подборка изображений в определенной последовательности для демонстрации зрителям. После нажатия кнопки и выбора функции слайд-шоу, все фотографии, сохраненные в памяти фоторамки PhotoFrame, автоматически отображаются одна за другой.

    Отображение цвета не хуже, чем на печатных фото профессионального качества

    Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

    Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

    Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

    Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов

    Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

    Четыре сменных обрамления, соответствующих вашему интерьеру и вкусу

    Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.

    Благодаря великолепному обрамлению ваши фотографии будут смотреться лучше

    Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.

    Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

    Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.

    Автоматическое включение и выключение дисплея в заданное время

    Встроенные часы включают или выключают PhotoFrame™ в заданное вами время.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      50 фотографий или больше

    • Подключения

      USB
      К компьютеру

    • Комфорт

      Кнопки и органы управления
      6 кнопок
      Подтвержденное соответствие нормативам
      BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

    • Питание

      LED-индикатор питания
      Рабочий режим: зеленый
      Время работы от батарей
      0.8  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Подставка, 4 сменных рамки, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Краткое руководство пользователя

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер переменного/постоянного тока
    • USB-кабель
    • Подставка
    • 4 сменные рамки
    • Компакт-диск с программным обеспечением и руководством
    • Краткое руководство по началу работы
    Badge-D2C

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