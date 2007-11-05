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  • За каждым снимком - история За каждым снимком - история За каждым снимком - история

    Фоторамка

    7FF2CME/00

    За каждым снимком - история

    Смотрите, показывайте, систематизируйте и оживляйте свои воспоминания! 7FF2CME показывает фотографии с качеством и насыщенностью цвета профессионально отпечатанных фото в идеальном размере 4 x 6 - это наипростейший способ отображать цифровые фотографии без компьютера.

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    Фоторамка

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    За каждым снимком - история

    • 17,8 см (7") ЖКД
    • 16,5 см (6,5") обл. просмотра
    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.

    Хранение до 1000 фото во внутренней памяти

    Интеллектуальная функция хранения использует специальное ПО, минимизирующее необходимость в объеме памяти без ухудшения качества фотографий.

    Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

    Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.

    Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией

    Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

    Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

    Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

    Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

    Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

    Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов

    Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

    Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения

    Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

    Благодаря великолепному обрамлению ваши фотографии будут смотреться лучше

    Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.

    Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности

    Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.

    Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

    Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      128 МБ (для 510-1020 фото, около 26 МБ занято системой)

    • Подключения

      USB
      На ПК/Mac (USB 2.0)

    • Комфорт

      Кнопки и органы управления
      5-и позиционный миниджойстик, 2 кнопки
      Подтвержденное соответствие нормативам
      BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

    • Питание

      LED-индикатор питания
      Режим работы: голубой
      Время работы от батарей
      1  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Подставка, CD с ПО для ПК/Mac, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • CD с ПО для ПК/Mac
    • Подставка
    • Кабель USB
    • Инструкция по эксплуатации
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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