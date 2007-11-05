Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности

Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.