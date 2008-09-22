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  • За каждым снимком - история За каждым снимком - история За каждым снимком - история

    Фоторамка

    7FF2FPAS/00

    За каждым снимком - история

    Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

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    Фоторамка

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    За каждым снимком - история

    • 17,8 см (7") ЖКД
    • 16,5 см (6,5") обл. просмотра
    Отображение и управление фото карт памяти или внутренней памяти устройства

    Отображение и управление фото карт памяти или внутренней памяти устройства

    Memory-Card Manager - это набор из двух встроенных устройств чтения карт памяти и специальное ПО для легкого отображения, редактирования, хранения и организации фотографий, записанных на вашу карту памяти - без использования ПК.

    Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

    Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.

    Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

    Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.

    Благодаря великолепному обрамлению ваши фотографии будут смотреться лучше

    Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.

    Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

    Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

    Порт USB для простой загрузки фотографий с компьютера

    Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.

    Отображение цвета не хуже, чем на печатных фото профессионального качества

    Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      Флэш-память 16 МБ

    • Подключения

      USB
      На ПК/Mac (USB 2.0)

    • Комфорт

      Кнопки и органы управления
      7 кнопок
      Подтвержденное соответствие нормативам
      BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Подставка, Кабель USB

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Кабель USB
    • Краткое руководство пользователя
    • Подставка
    Badge-D2C

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