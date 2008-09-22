Другие продукты в комплекте
- Адаптер перем./пост. тока
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Подставка
7FF2FPAS/00
За каждым снимком - история
Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Memory-Card Manager - это набор из двух встроенных устройств чтения карт памяти и специальное ПО для легкого отображения, редактирования, хранения и организации фотографий, записанных на вашу карту памяти - без использования ПК.
Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
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