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- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ и батареи типа AAA
- Кабель RS232
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Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Отображайте до 4 источников на одном экране. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь одним из двух дополнительных интерфейсов подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.
Мощный процессор Core i7 с графикой от nVidia. Поддерживает работу всех нужных приложений, таких как Zoom, Skype (в комплекте), MS Teams и MS Office (не в комплекте)
Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.
Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.
Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.
Изображение/дисплей
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Комфорт
Мощность
Условия эксплуатации
Звук
Аксессуары
Мультимедийные приложения
Прочее
Встроенный плеер
Интерактивность Multi-touch