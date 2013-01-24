Сертификация Crestron Connected

Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.