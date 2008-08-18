Другие продукты в комплекте
- Краткое руководство по началу работы
- Компакт-диск с программным обеспечением и руководством
- Адаптер переменного/постоянного тока
- Подставка
- Кабель USB
8FF3CME/00
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Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фоторамка Philips PhotoFrame поставляется с дополнительным слотом для карты SD, что дает возможность увеличить место хранения всех ваших снимков: это все равно что располагать неограниченным пространством для хранения изображений и фотографий! Кроме того, благодаря Менеджеру карт памяти Philips вы можете легко и просто копировать изображения с различных карт памяти.
Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.
Сейчас на рынке можно найти множество некрасивых цифровых фоторамок. И они совершенно не подходят к вашему интерьеру. Теперь компания Philips предлагает фоторамку с передней панелью из настоящего матового алюминия с приятной текстурой, которая идеально соответствует простому дизайну задней панели. Она не только подойдет вашему дому, но и освежит интерьер любого помещения!
Вы легко сможете подключить фоторамку Philips PhotoFrame к своему компьютеру при помощи кабеля USB. PhotoFrame Manager представляет собой простое программное обеспечение с функцией перетаскивания фотографий из компьютера на фоторамку при помощи мыши. Это действительно очень просто! И что самое важное, программное обеспечение позволяет выполнять простое редактирование, например, масштабирование и обрезку фотографии. Можно даже предварительно просмотреть отредактированную фотографию перед тем, как перенести ее в фоторамку.
Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.
RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.
Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.
Вспомните, как раньше вы экспериментировали с фотографиями: например, обрезали их и создавали замечательные коллекции! Collage Pro - это уникальная и современная функция цифровой фоторамки Philips PhotoFrame. Вы можете задавать автоматический показ слайд-шоу из коллажей (случайный выбор изображений). Благодаря функции Collage Pro вы также можете редактировать и создавать свои коллажи. Более того, вы можете создать коллаж даже из разных источников, например, используя карту SD или USB-накопитель.
Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.
Smart Power Pro представляет собой сенсор, который включает и выключает фоторамку, реагируя на уровень внешнего освещения, при этом снижается потребление электроэнергии и, соответственно, энергозатраты. Самое замечательное - все выполняется автоматически!
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