Простое в использовании программное обеспечение для переноса фотографий с ПК с функцией перетаскивания мышью

Вы легко сможете подключить фоторамку Philips PhotoFrame к своему компьютеру при помощи кабеля USB. PhotoFrame Manager представляет собой простое программное обеспечение с функцией перетаскивания фотографий из компьютера на фоторамку при помощи мыши. Это действительно очень просто! И что самое важное, программное обеспечение позволяет выполнять простое редактирование, например, масштабирование и обрезку фотографии. Можно даже предварительно просмотреть отредактированную фотографию перед тем, как перенести ее в фоторамку.