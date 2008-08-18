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    Фоторамка

    8FF3CME/00

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    Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

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    Фоторамка

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    • 20,3 см/8" ЖКД
    • Формат 4:3

    Дополнительный слот для карты SD для хранения большого числа снимков

    Фоторамка Philips PhotoFrame поставляется с дополнительным слотом для карты SD, что дает возможность увеличить место хранения всех ваших снимков: это все равно что располагать неограниченным пространством для хранения изображений и фотографий! Кроме того, благодаря Менеджеру карт памяти Philips вы можете легко и просто копировать изображения с различных карт памяти.

    imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов

    Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

    Передняя панель, выполненная из настоящего матового алюминия, идеально подойдет для вашего дома

    Сейчас на рынке можно найти множество некрасивых цифровых фоторамок. И они совершенно не подходят к вашему интерьеру. Теперь компания Philips предлагает фоторамку с передней панелью из настоящего матового алюминия с приятной текстурой, которая идеально соответствует простому дизайну задней панели. Она не только подойдет вашему дому, но и освежит интерьер любого помещения!

    Простое в использовании программное обеспечение для переноса фотографий с ПК с функцией перетаскивания мышью

    Вы легко сможете подключить фоторамку Philips PhotoFrame к своему компьютеру при помощи кабеля USB. PhotoFrame Manager представляет собой простое программное обеспечение с функцией перетаскивания фотографий из компьютера на фоторамку при помощи мыши. Это действительно очень просто! И что самое важное, программное обеспечение позволяет выполнять простое редактирование, например, масштабирование и обрезку фотографии. Можно даже предварительно просмотреть отредактированную фотографию перед тем, как перенести ее в фоторамку.

    Формат 4:3 для идеального отображения без искажений

    Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

    Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

    RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

    Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией

    Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

    Забавные коллажи Collage Pro: автоматическое создание или редактирование вручную

    Вспомните, как раньше вы экспериментировали с фотографиями: например, обрезали их и создавали замечательные коллекции! Collage Pro - это уникальная и современная функция цифровой фоторамки Philips PhotoFrame. Вы можете задавать автоматический показ слайд-шоу из коллажей (случайный выбор изображений). Благодаря функции Collage Pro вы также можете редактировать и создавать свои коллажи. Более того, вы можете создать коллаж даже из разных источников, например, используя карту SD или USB-накопитель.

    Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

    Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

    Энергосбережение за счет функции снижения уровня яркости подсветки в зависимости от внешнего освещения

    Smart Power Pro представляет собой сенсор, который включает и выключает фоторамку, реагируя на уровень внешнего освещения, при этом снижается потребление электроэнергии и, соответственно, энергозатраты. Самое замечательное - все выполняется автоматически!

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      128 МБ (для 510-1020 фото, около 26 МБ занято системой)

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

    • Комфорт

      Кнопки и органы управления
      3 кнопки, 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
      Подтвержденное соответствие нормативам
      BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Швейцария, UL/cUL

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Подставка, Кабель USB, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство по началу работы
    • Компакт-диск с программным обеспечением и руководством
    • Адаптер переменного/постоянного тока
    • Подставка
    • Кабель USB
    Badge-D2C

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