Другие продукты в комплекте
- Адаптер переменного/постоянного тока
- Краткое руководство по началу работы
- Руководство пользователя
- Кабель USB
8FF3FPW/00
Поделитесь воспоминаниями
Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.
ImagEn - это эксклюзивная технология улучшения фотографий Philips, которая автоматически анализирует фотографии для коррекции цвета и установки оптимального контраста: ImagEn разделяет цвета, что позволяет избежать перекрестных помех и регулирует распределения яркости для обеспечения отличного контраста, а так же корректирует цветовую гамму для точности цветопередачи.
Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.
Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.
Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.
Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.
Подключения
Комфорт
Размеры упаковки
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.