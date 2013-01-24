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Series 1000

Очиститель воздуха

AC1215/10
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    Series 1000 Очиститель воздуха

    AC1215/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Чистый воздух — всегда

    Новая технология ночного режима создана специально для спальни. Она гарантирует, что во время вашего сна качество воздуха постоянно проверяется, а прибор работает очень тихо и не потревожит ваш сон, вместе с тем удаляя из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*. Узнать обо всех преимуществах

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    Series 1000 Очиститель воздуха

    Чистый воздух — всегда

    Новая технология ночного режима создана специально для спальни. Она гарантирует, что во время вашего сна качество воздуха постоянно проверяется, а прибор работает очень тихо и не потревожит ваш сон, вместе с тем удаляя из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистый воздух — всегда

      Дышите чистым воздухом ночью, чтобы сохранять бодрость в течение дня

      • Удаляет 99,97 % частиц размером 0,3 нм
      • Цветная индикация качества воздуха
      • До 63 м2
      • Автоматический и ночной режимы
      Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

      Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

      Устраняет аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Также очищает воздух, удаляя из него 99,9 % аэрозольных частиц, которые могут содержать вирусы*.

      Превосходное очищение помещений размером до 63 м2

      Превосходное очищение помещений размером до 63 м2

      Технология VitaShield IPS, аэродинамический дизайн и фильтр NanoProtect Pro обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 270 м3/ч. Прибор эффективно удаляет мельчайшие частицы размером до 0,02 мкм и защищает от вредных газов, например от формальдегида и летучих органических соединений.

      Специальный режим автоматической очистки эффективно очищает воздух

      Специальный режим автоматической очистки эффективно очищает воздух

      Уровень частиц класса PM2.5 в доме может намного превышать местные стандарты из-за загрязненного воздуха на улице, а также ежедневной готовки, уборки и других работ. Интеллектуальный датчик определяет уровень частиц PM2.5 и ускоряет работу очистителя воздуха, чтобы справиться с загрязнением.

      Тихая постоянная подача чистого воздуха во время сна

      Тихая постоянная подача чистого воздуха во время сна

      Ночной режим создан специально для спальни. Очиститель воздуха быстро подготавливает помещение ко сну, а ночью постоянно контролирует качество воздуха, очищая его, пока вы спите. При этом прибор работает тихо, а свет индикаторов приглушен или отключен, чтобы не потревожить ваш сон.

      Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра

      Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра

      Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Таким образом, воздух в вашем доме всегда будет свежим.

      Оповещения о качестве воздуха в реальном времени

      Оповещения о качестве воздуха в реальном времени

      4-цветное кольцо на панели управления позволяет оценивать качество воздуха в режиме реального времени: используются цвета от синего (допустимый уровень содержания аллергенов и частиц) до красного (высокий уровень содержания аллергенов и частиц).

      Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid

      Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid

      Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid*

      Сенсорный интерфейс с дисплеем

      Сенсорный интерфейс с дисплеем

      Сенсорный интерфейс с дисплеем

      Блокировка от детей предотвращает незапланированные изменения в настройках

      Блокировка от детей предотвращает незапланированные изменения в настройках

      Усовершенствованный фильтр NanoProtect обеспечивает полноценную защиту

      Утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Датчик (-и) качества воздуха
        Частица
        Цвет панели управления
        Черный
        Тип панели управления
        Осязание
        Индикаторы скорости вентилятора
        Скорости 1, 2, 3, турборежим
        Цвет
        Белый

      • Высокое качество

        Удаляет PM2.5
        99  %
        Удаляет вирусы
        99,9  %
        CADR (сигаретный дым)
        270  м³/ч
        Удаляет бактерии
        99,9  %

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Рабочая область
        До 63  м²
        Частота
        50  Гц
        Мощность
        50  Вт
        Уровень шума
        33  дБ (A)
        напряжение
        220  В

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        541 x 325 x 211  миллиметра

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            • Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
            • Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью благодаря вентиляции и очистке воздуха (Агентство по охране окружающей среды США).