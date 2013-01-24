Чистый воздух — всегда

Новая технология ночного режима создана специально для спальни. Она гарантирует, что во время вашего сна качество воздуха постоянно проверяется, а прибор работает очень тихо и не потревожит ваш сон, вместе с тем удаляя из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*. Узнать обо всех преимуществах