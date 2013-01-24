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Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Стильный дизайн и отделка из полированной нержавеющей стали помогут вписать прибор в интерьер вашей кухни или дома.
Одного цилиндра газирования хватит на 60 литров вкусной газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.
Во время работы прибора клапан автоматически сбрасывает давление внутри бутылки. Жужжащий звук также означает, что газированную воду уже можно пить.
Не содержит бисфенол-А.
3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома: наполните, поверните и нажмите!
Настраивайте уровень газирования в соответствии с личными предпочтения. Повторно запустите процесс газирования, чтобы наполнить напиток большим количеством пузырьков!
Сифон для газирования работает без электричества, чтобы вы могли делать газированную воду в любом месте и в любое время. Нажмите кнопку и наслаждайтесь вкусным напитком.
Общие характеристики
Характеристики бутылки
Характеристики цилиндра