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Портативный радиоприемник

AE2380/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками
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    Портативный радиоприемник

    AE2380/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками

    Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный радиоприемник

    Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками

    Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.

    Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками

    Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный радиоприемник

    Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками

    Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.

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      Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Большой ЖК-дисплей упрощает выбор функций управления

      Большой текстовый ЖК-дисплей обеспечивает удобную навигацию по параметрам управления, а подсветка дисплея упрощает управление всеми устройствами системы домашних развлечений в темноте. Владейте информацией и управляйте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        400мВт
        Улучшение звука
        Регулировка тона
        Звуковая система
        Моно
        Диаметр излучателя
        100 мм
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Тюнер/прием/передача

        Сохранение радиостанций
        30
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • LW
        • СВ

      • Подключения

        Наушники
        3,5 мм

      • Функции управления

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • Таймер отключения
        Цифры на дисплее
        5

      • Размеры

        Количество в упаковке
        3
        Глубина продукта
        85  мм
        Высота продукта
        155  мм
        Ширина продукта
        225  мм
        Вес продукта
        0,95  кг

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR20
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        4

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