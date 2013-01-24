Ключевые слова для поиска
Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками
Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками
Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.
Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками
Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровой тюнер с 30 предварительными настройками
Компактный портативный радиоприемник с хорошо читаемым ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с 30 предварительными настройками.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Большой текстовый ЖК-дисплей обеспечивает удобную навигацию по параметрам управления, а подсветка дисплея упрощает управление всеми устройствами системы домашних развлечений в темноте. Владейте информацией и управляйте.
Звук
Тюнер/прием/передача
Подключения
Функции управления
Размеры
Питание