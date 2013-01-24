Plug-and-Play для простоты использования

Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.