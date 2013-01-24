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Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

AEA2000/12
Общая оценка / 5
  • Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
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    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    AEA2000/12
    Общая оценка / 5

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi.

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi.

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      Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

      Поддерживает Bluetooth

      Работает через Bluetooth с любым смартфоном или планшетным ПК

      Работает через Bluetooth с любым смартфоном или планшетным ПК

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi работает с телефонами и планшетными ПК, на которых есть Bluetooth. Просто включите Bluetooth, выполните подключение к Bluetooth-адаптеру Hi-Fi и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на своей Hi-Fi-системе.

      Беспроводное подключение через Bluetooth

      Беспроводное подключение через Bluetooth

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi совместим со всеми версиями Bluetooth.

      Потоковая передача музыкальной коллекции на локальном устройстве через Bluetooth

      Потоковая передача музыкальной коллекции на локальном устройстве через Bluetooth

      Если вы храните музыкальные файлы на смартфоне или планшетном ПК, то при помощи Bluetooth®-адаптера Hi-Fi вы сможете организовать потоковую передачу всех музыкальных композиций из вашей коллекции на систему Hi-Fi.

      Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

      Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

      У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.

      Подключается к практически любой системе Hi-Fi или компьютерной АС

      Подключается к практически любой системе Hi-Fi или компьютерной АС

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно подключить практически к любой системе Hi-Fi или компьютерной АС через стандартный аналоговый разъем RCA или 3,5 мм.

      Аккуратный, компактный дизайн

      Аккуратный, компактный дизайн

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi отличается компактностью и минималистичным дизайном — он будет идеально смотреться на вашей системе Hi-Fi.

      Подключение адаптера через разъем RCA или 3,5 мм

      Стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм (кабель входит в комплект).

      Музыку со смартфона можно слушать в лучшем качестве

      Вы обожаете музыку, и у вас огромная музыкальная коллекция на смартфоне и планшетном ПК, но качество звука на встроенных АС вас не устраивает? С Bluetooth®-адаптером Hi-Fi вы сможете слушать любимые композиции в наилучшем качестве.

      Plug-and-Play для простоты использования

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        2.1+EDR
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        До 10 м
        Линейный вход RCA
        Да
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного тока
        Да
        Кабели
        Кабели RCA/3,5 мм
        Краткое руководство
        Да

      • Размеры

        Высота продукта
        22  мм
        Ширина продукта
        74  мм
        Глубина продукта
        74  мм
        Вес продукта
        0,04  кг

      • Питание

        Источник питания
        100–240 В~, 50/60 Гц

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