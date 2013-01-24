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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3115/12
Общая оценка / 5
  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ3115/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы AJ3115/12 от Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Радиочасы с цифровой настройкой

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы AJ3115/12 от Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы AJ3115/12 от Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы AJ3115/12 от Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

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      Начинайте день по-своему!

      Два вида сигнала: радио и звуковой.

      • FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Большой дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Будильники
        • звуковой радиосигнал
        • звуковой сигнал
        • Повтор будильника через 24 часа
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Часы
        • Цифровой дисплей
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        Светодиодный дисплей

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулятор громкости
        цифровой
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        200 мВт

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Аксессуары

        Прочее
        Инструкция по эксплуатации
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        137 x 58 x 164
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        130 x 46 x 130  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        0,34  кг
        Вес продукта
        0,25  кг
        Тип упаковки
        D-бокс

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Напряжение батареи
        3  В
        Количество батарей
        2
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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