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Радиочасы

AJ3400/12
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  • Чистейшее звучание, точное время Чистейшее звучание, точное время Чистейшее звучание, точное время
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    Радиочасы

    AJ3400/12
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      Чистейшее звучание, точное время

      и крупный дисплей

      • Большой дисплей
      • FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Большой дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций

      Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

      Технические характеристики

      • Часы

        Тип
        Цифровой дисплей
        Дисплей
        светодиодный
        Формат времени
        24 ч

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Источник будильника
        • Звуковой сигнал
        • FM-радио
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Повтор будильника через 24 часа
        Да
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Диапазон частот — FM
        87,5–108  МГц
        Количество предустановок радиостанций
        10 FM
        Антенна
        Антенна FM

      • Комфорт

        Яркость дисплея
        Высокая/низкая

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        400 мВт
        Регулятор громкости
        цифровой

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Входная мощность (перем. ток)
        100—240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме работы
        1,2
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Количество батарей
        2

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        191 x 103 x 69,5  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        234 x 74 x 110 мм
        Вес продукта
        0,33  кг
        Вес, включая упаковку
        0,4  кг

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон

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