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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3551/12
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ3551/12
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      Радиочасы с большим дисплеем

      • Большой дисплей
      • FM/MW, цифровая настройка
      • Будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

      Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций

      Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

      Большой дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      Настраиваемый таймер выключает радиоприемник в установленное время

      Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        LED-дисплей
        Улучшения часов
        резервные часы

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        Улучшения тюнера
        автопоиск

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        шнур питания
        Прочее
        руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Питание

        Запасная батарея
        Тип AAA (не входит в комплект)
        Количество батарей
        4
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина основного устройства
        63  мм
        Высота основного устройства
        92  мм
        Глубина упаковки
        85  мм
        Ширина основного устройства
        172  мм
        Высота упаковки
        115  мм
        Ширина упаковки
        180  мм

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