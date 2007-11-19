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  • Свобода использования музыки Свобода использования музыки Свобода использования музыки

    Радиочасы

    AJM180/12

    Свобода использования музыки

    Беспрепятственно наслаждайтесь музыкой прямо у себя дома! Напрямую подключите устройство USB или MP3 плеер к компактным AJM180 и наслаждайтесь отличным звуком. К тому же можно выбрать сигнал будильника на каждый день - любимую мелодию, радио или зуммер.

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    Радиочасы

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    Свобода использования музыки

    просыпайтесь под любимую музыку или радио

    • CD
    • USB
    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

    Время двойного будильника

    Время двойного будильника

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

    Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

    Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

    Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 0,5 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      2"
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход: 3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, FM стерео

    • Комфорт

      Будильники
      Проснуться под любимую запись, Повтор будильника через 24 часа, Звуковой сигнал-зуммер, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК
      Цвет подсветки
      Белый

    • Питание

      Тип адаптера
      Адаптер пер./пост. тока (110 В - 230 В)
      Тип элемента питания
      Тип AAA / щелочная LR03
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      да
      Количество аккумуляторов
      2

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,59 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп, Запрограммированное воспроизведение
      Программируемые дорожки
      20

    Badge-D2C

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