AJM180/12
Свобода использования музыки
Беспрепятственно наслаждайтесь музыкой прямо у себя дома! Напрямую подключите устройство USB или MP3 плеер к компактным AJM180 и наслаждайтесь отличным звуком. К тому же можно выбрать сигнал будильника на каждый день - любимую мелодию, радио или зуммер.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры
Аудиовоспроизведение
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