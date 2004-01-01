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Портативный кассетный плеер

AQ6495/00C
Общая оценка / 5
  • Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
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    Портативный кассетный плеер

    AQ6495/00C
    Общая оценка / 5

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный кассетный плеер

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный кассетный плеер

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.

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      Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Кассетная дека с автостопом

      Кассетная дека с автостопом

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 мВт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Аудиовоспроизведение

        Технология кассетной деки
        Механическая
        Режимы воспроизведения кассеты
        • Перемотка вперед/назад
        • Полный автостоп
        • Переключатель типа ленты (Fe/Cr)
        Количество дек
        1

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Аудиокассета

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        3,4 мм, 3 В
        Наушники
        3,5 мм

      • Аксессуары

        Съемное крепление на ремень
        Да
        Наушники
        Портативные стереонаушники

      • Размеры

        Глубина продукта
        32,5  миллиметра
        Высота продукта
        88  миллиметра
        Ширина продукта
        114  миллиметра
        Вес продукта
        0,15  кг

      • Питание

        Тип элемента питания
        • AA
        • R6
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        2

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