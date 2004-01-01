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Портативный кассетный плеер

AQ6595/00C
Общая оценка / 5
  • Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
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    Портативный кассетный плеер

    AQ6595/00C
    Общая оценка / 5

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплеер, который также дает Вам возможность слушать ваши любимые радиостанции. Функция динамического усиления НЧ для получения великолепного звучания через стереонаушники.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный кассетный плеер

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплеер, который также дает Вам возможность слушать ваши любимые радиостанции. Функция динамического усиления НЧ для получения великолепного звучания через стереонаушники.

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплеер, который также дает Вам возможность слушать ваши любимые радиостанции. Функция динамического усиления НЧ для получения великолепного звучания через стереонаушники.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный кассетный плеер

    Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

    Высокопроизводительный кассетный стереоплеер, который также дает Вам возможность слушать ваши любимые радиостанции. Функция динамического усиления НЧ для получения великолепного звучания через стереонаушники.

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      Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Кассетная дека с автостопом

      Кассетная дека с автостопом

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 мВт
        Улучшение звука
        2-х шаговое динамическое усиление НЧ
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Аудиовоспроизведение

        Технология кассетной деки
        Механическая
        Режимы воспроизведения кассеты
        • Перемотка вперед/назад
        • Полный автостоп
        • Переключатель типа ленты (Fe/Cr)
        Количество дек
        1

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Аудиокассета

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • AM
        • FM стерео

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        3,4 мм, 3 В
        Наушники
        3,5 мм

      • Размеры

        Глубина продукта
        32,5  миллиметра
        Высота продукта
        88  миллиметра
        Ширина продукта
        114  миллиметра
        Вес продукта
        0,175  кг

      • Питание

        Тип элемента питания
        • AA
        • R6
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        2

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