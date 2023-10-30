AUT1211/10
Экономия пространства
Компактный и работает без питания — можно разместить где угодноУзнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и гигиеничная замена фильтра с конструкцией QuickTwist без необходимости в задействовании других инструментов.
3-этапная микрофильтрация повышает качество воды, эффективно задерживая хлор, свинец и пестициды, чтобы вы могли наслаждаться вкусной, безопасной и чистой водой, а также обеспечивает быстрый поток до 2,5 л/мин.
Значительно смягчает проточную воду в кране благодаря ионообменной смоле.
Бутилированная вода значительно влияет на состояние окружающей среды, а также несет в себе дополнительные расходы. С этой системой фильтрации воды вам больше не придется покупать воду в бутылках, ведь у вас всегда будет доступ к чистой и свежей воде.
Нет необходимости в питании и сливе воды.
Длительный срок службы: угольный фильтр прослужит до 24 месяцев, а умягчающие фильтры — до 12 месяцев.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Общие характеристики
Страна изготовления
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