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    Philips Система фильтрации с установкой под мойку

    AUT1211/10

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    Экономия пространства

    Компактный и работает без питания — можно разместить где угодно

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    Philips Система фильтрации с установкой под мойку

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    Экономия пространства

    Новые впечатления с менее жесткой водой

    • Система микрофильтрации

    Системы замены фильтра QuickTwist

    Простая и гигиеничная замена фильтра с конструкцией QuickTwist без необходимости в задействовании других инструментов.

    Чистая вода для любых кухонных нужд

    3-этапная микрофильтрация повышает качество воды, эффективно задерживая хлор, свинец и пестициды, чтобы вы могли наслаждаться вкусной, безопасной и чистой водой, а также обеспечивает быстрый поток до 2,5 л/мин.

    Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы

    Значительно смягчает проточную воду в кране благодаря ионообменной смоле.

    Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок в год

    Бутилированная вода значительно влияет на состояние окружающей среды, а также несет в себе дополнительные расходы. С этой системой фильтрации воды вам больше не придется покупать воду в бутылках, ведь у вас всегда будет доступ к чистой и свежей воде.

    Экологичность

    Нет необходимости в питании и сливе воды.

    Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы

    Длительный срок службы: угольный фильтр прослужит до 24 месяцев, а умягчающие фильтры — до 12 месяцев.

    • Действие фильтра

      Срок службы фильтра
      Фильтр CB: до 24 месяцев; умягчающий фильтр: до 12 месяцев
      Задержание хлора
      Да
      Снижение жесткости воды
      Да
      Удаление пестицидов
      Да
      Удаление ЛОС
      Да
      Режим фильтрации
      Только очищенная вода

    • Технические характеристики фильтра

      Точность фильтрации
      До 0,01 мкм
      Этап фильтрации
      3-этапная
      Замена фильтра CB
      AUT811/10
      Замена умягчающего фильтра
      AUT820IEX/10

    • Общие характеристики

      Размеры продукта (ДхШхВ)
      296*99*264  миллиметра
      Номинальная скорость потока
      2,5 л/мин
      Температура подачи воды
      5–38  °C
      Давление подачи воды
      0,1–0,4
      Применимая подача воды
      Городская водопроводная вода
      Насос для повышения давления
      Комплектация
      Установка
      Только вертикальная установка

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Сделано в Китае.

    Badge-D2C

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