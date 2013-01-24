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GoZero

Герметичная бутылка

AWP2712RDR/10
Общая оценка / 5
  • Чистая вода для занятий спортом! Чистая вода для занятий спортом! Чистая вода для занятий спортом!
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    GoZero Герметичная бутылка

    AWP2712RDR/10
    Общая оценка / 5

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Герметичная бутылка

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Герметичная бутылка

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах

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      Чистая вода для занятий спортом!

      Утоляйте жажду чистой и вкусной водой

      • 590 мл
      • Мгновенная фильтрация
      • ПЭНП, без бисфенола-А
      • Красные
      Защита от пыли

      Защита от пыли

      Бутылка оснащена колпачком для защиты от пыли, чтобы наконечник оставался чистым.

      Герметична

      Герметична

      Конструкция с защитой от протекания обеспечит отсутствие пролитой воды в вашей сумке.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все компоненты, за исключением фильтра, можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия).

      Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

      Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

      Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

      Утоляйте жажду и пополняйте запас сил чистой и вкусной водой

      Созданный из инновационного углеволокна, фильтр Fitness задерживает до 99 %* хлора и других портящих запах веществ, не нарушая поток воды. Просто наполните бутылку, нажмите на нее и пейте!

      Таймер покажет, когда нужно заменить фильтр

      Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Емкость бутылки (без фильтра)
        590 мл
        Материал бутылки
        ПЭНП, без бисфенола-А
        Количество фильтров
        1 шт. в упаковке
        Срок службы фильтра
        1 месяц
        Сменный фильтр-картридж
        • Фильтр Fitness AWP286/AWP287
        • Фильтр Adventure AWP294/AWP295
        цвет
        Кораллово-красный
        Ресурс фильтра
        200 л

      • Условия подачи воды

        Фильтр Adventure AWP294/AWP295
        • Заметно более чистая вода
        • 5–38 градусов Цельсия
        • Не используйте для фильтрации морской воды
        Фильтр Fitness AWP286/AWP287
        • Водопроводная вода
        • 5–38 градусов Цельсия

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          • * Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.