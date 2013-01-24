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Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Созданный из инновационного углеволокна, фильтр Fitness задерживает до 99 %* хлора и других портящих запах веществ, не нарушая поток воды. Просто наполните бутылку, нажмите на нее и пейте!
Общие характеристики
Условия подачи воды