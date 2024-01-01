AWP3705P1/10
Чистая и вкусная вода
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Индикатор срока службы фильтра напомнит о необходимости его замены
Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режимах "Поток без фильтра" и "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.
Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.
После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!
Благодаря высококачественному активированному углю этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
