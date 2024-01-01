Ключевые слова для поиска

    Philips Фильтр для крана

    AWP3705P1/10

    Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

    Чистая и вкусная вода

    прямо из крана

    • X-Guard
    • Цифровой экран с индикацией

    Индикатор рассказывает о сроке службы фильтра

    Индикатор срока службы фильтра напомнит о необходимости его замены

    Легко переключайтесь между режимами

    Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режимах "Поток без фильтра" и "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.

    Механизм QuickTwist служит для простой замены фильтра

    Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.

    Установка одним щелчком без вызова сантехника

    После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!

    Эффективно задерживает хлор и вещества, портящие вкус

    Благодаря высококачественному активированному углю этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.

    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

    • Технические характеристики фильтра

      Сменный фильтр-картридж
      • AWP305
      • AWP315
      Ресурс фильтра
      1000 л

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,15–0,35 мПа  бар
      Качество воды на входе
      Водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38 °C  °C

    • Общие характеристики

      Скорость фильтрации
      2 л/мин

