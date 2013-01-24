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Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах
Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режиме "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.
Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.
Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.
После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Благодаря инновационному материалу с активированным углем и половолоконной мембране этот фильтр X-Guard Ultra эффективное задерживает хлор, свинец, пестициды, микропластики и частицы размером до 0,1 мкм. Он также устраняет до 99,9 % бактерий.
Общие характеристики
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды