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  • Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами

    Магнитола с CD

    AZ1037/12

    Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1037 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с усиленными басами.

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    Магнитола с CD

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    Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами

    • MP3
    • кассета
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Гнездо для стереонаушников

    Гнездо для стереонаушников

    Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Программирование 20 дорожек CD

    Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

    Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный СD-диск.

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X1,2Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Подключения

      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR14
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,64 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Количество дек
      1
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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