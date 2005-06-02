Ключевые слова для поиска

  • Слушайте вашу любимую музыку MP3 Слушайте вашу любимую музыку MP3 Слушайте вашу любимую музыку MP3

    Магнитола с CD

    AZ1130/12

    Слушайте вашу любимую музыку MP3

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1130 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку.

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    Магнитола с CD

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    Слушайте вашу любимую музыку MP3

    • MP3
    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

    Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

    Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный СD-диск.

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X1,0 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      3"
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR14
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,8 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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