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    Магнитола с CD

    AZ1133/58

    Слушайте вашу любимую музыку MP3

    Вы находите удовольствие в простоте и восторгаетесь удобством. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным AZ1133 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.

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    Магнитола с CD

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    Слушайте вашу любимую музыку MP3

    • MP3
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x1 Вт
      Диаметр излучателя
      3"
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,55 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Программируемые дорожки
      20

    Badge-D2C

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