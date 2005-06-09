Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
AZ1302/98
Воспроизведение MP3 и цифровой тюнер
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1302 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 - это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.
Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.
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