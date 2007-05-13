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  • Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    Магнитола с CD

    AZ1826/12

    Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    Мощная и компактная магнитола с CD AZ1826 оснащена возможностью прямого воспроизведения с USB для прослушивания цифровой музыки MP3/WMA. Динамическое усиление НЧ и мощная корпусная система громкоговорителей Bass Reflex усилят впечатления от звучания.

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    Магнитола с CD

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    Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    • MP3
    • USB
    • Пульт ДУ
    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X1,0 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      3"
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      СВ, FM стерео

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR14
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,8 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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