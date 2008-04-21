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  • Смотрите любимые DVD Смотрите любимые DVD Смотрите любимые DVD

    Магнитола с CD

    AZ5836/58

    Смотрите любимые DVD

    Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле с DVD AZ5836. Погрузитесь в мощное звучание динамиков Bass Reflex с общей музыкальной мощностью 2x4 Вт. Дополнительную свободу создает прямой порт USB.

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    Магнитола с CD

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    Смотрите любимые DVD

    Фильмы, фотографии и музыка

    • DVD
    • Караоке
    • USB
    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

    АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

    Караоке для неограниченных домашних развлечений

    Караоке для неограниченных домашних развлечений

    Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x4,0 Вт
      Улучшение звука
      MAX Sound, Регулировка ВЧ и НЧ, Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости поворотный энкодер

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна AM, Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК
      Цвет подсветки
      Янтарный

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      5,4 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Количество дек
      1
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Аудио-/видеокабель
    • Кабель питания переменного тока
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный сертификат
    • Пульт дистанционного управления
    Badge-D2C

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