АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.