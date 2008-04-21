Другие продукты в комплекте
- Аудио-/видеокабель
- Кабель питания переменного тока
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
- Пульт дистанционного управления
AZ5836/58
Смотрите любимые DVD
Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле с DVD AZ5836. Погрузитесь в мощное звучание динамиков Bass Reflex с общей музыкальной мощностью 2x4 Вт. Дополнительную свободу создает прямой порт USB.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.
Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.
Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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