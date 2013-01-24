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ЖК-монитор

BDL2331VS/00
Общая оценка / 5
  • Полное погружение в мир 3D Полное погружение в мир 3D Полное погружение в мир 3D
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    ЖК-монитор

    BDL2331VS/00
    Общая оценка / 5

    Полное погружение в мир 3D

    Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор

    Полное погружение в мир 3D

    Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

    Полное погружение в мир 3D

    Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор

    Полное погружение в мир 3D

    Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

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      Полное погружение в мир 3D

      без специальных очков

      • 23"/58,4 см
      • Автостереоскопическое 3D-изображение
      • Full-HD
      Автостереоскопическое 3D-изображение

      Автостереоскопическое 3D-изображение

      Наслаждайтесь потрясающим 3D-изображением без специальных очков благодаря автостереоскопическому эффекту 3D. Лентикулярная технология обеспечивает прекрасную четкость и глубину, делая 3D-изображение еще более реалистичным и приятным для просмотра.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Датчик температуры определяет состояние устройства

      Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      28 лентикулярных изображений для потрясающей плавной картинки в 3D

      28 лентикулярных изображений позволяют рассматривать виртуальные объекты на 3D-дисплее, обеспечивая самые невероятные визуальные 3D-эффекты.

      2D plus Depth

      Формат 2D-plus-Depth, преобразованный в 28 различных изображений в формате 3D

      Визуализация 3D-контента

      Для воспроизведения 3D-контента и управления параметрами 3D- и 2D-визуализации вместе с дисплеем предоставляются программные средства. Собственно 3D-контент создается при помощи плагинов, доступных для популярных пакетов программ 3D-анимации. 2D- или стереоконтент можно преобразовать в формат 2D-plus-Depth. Поскольку дополнительный диапазон глубины невелик, формат 2D-plus-Depth совместим с имеющимися инструментами сжатия.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        58,9  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        23  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        300  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        150  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        150  градусов
        Шаг пикселей
        0,265 x 0,265 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология 3D
        • Автостереоскопический 3D-дисплей
        • Фиксированная лентикулярная 3D-технология
        • Входной формат: 2D-plus-Depth

      • Подключения

        ПК
        DVI-D x1
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1
        USB
        USB 2.0 x 1

      • Функции управления

        Размещение
        Ландшафтный
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Упаковка
        Коробка для многократного использования

      • Размеры

        Толщина рамки
        1,6 см / 0,63 дюйма
        Ширина устройства
        566  мм
        Высота устройства
        360  мм
        Глубина устройства
        50  мм
        Высота с подставкой
        499  мм
        Глубина с подставкой
        171  мм
        Крепление VESA
        100 x 100 мм
        Вес продукта
        6,5  кг
        Вес изделия (фунты)
        14,3

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        20 - 80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        Станд. 28,62 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 1,5 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство
        Дополнительные аксессуары
        Блок передачи 3D

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • RoHS
        • GOST
        Гарантия
        Европа/Северная Америка: 1 год

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Краткое руководство
      • Дополнительные аксессуары: Блок передачи 3D

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