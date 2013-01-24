Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
- Дополнительные аксессуары: Блок передачи 3D
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Полное погружение в мир 3D
Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в мир 3D
Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах
Полное погружение в мир 3D
Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в мир 3D
Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь потрясающим 3D-изображением без специальных очков благодаря автостереоскопическому эффекту 3D. Лентикулярная технология обеспечивает прекрасную четкость и глубину, делая 3D-изображение еще более реалистичным и приятным для просмотра.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
28 лентикулярных изображений позволяют рассматривать виртуальные объекты на 3D-дисплее, обеспечивая самые невероятные визуальные 3D-эффекты.
Формат 2D-plus-Depth, преобразованный в 28 различных изображений в формате 3D
Для воспроизведения 3D-контента и управления параметрами 3D- и 2D-визуализации вместе с дисплеем предоставляются программные средства. Собственно 3D-контент создается при помощи плагинов, доступных для популярных пакетов программ 3D-анимации. 2D- или стереоконтент можно преобразовать в формат 2D-plus-Depth. Поскольку дополнительный диапазон глубины невелик, формат 2D-plus-Depth совместим с имеющимися инструментами сжатия.
Изображение/дисплей
Подключения
Функции управления
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
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