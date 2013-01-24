Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
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Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удивите свою аудиторию стильным решением
Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах
Удивите свою аудиторию стильным решением
Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удивите свою аудиторию стильным решением
Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Унифицированный промышленный стандарт для настенного монтажа IT-оборудования, разработанный ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники.
Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Функции управления
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Прочее