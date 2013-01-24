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Signage Solutions Дисплей Q-Line

BDL5535QL/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL5535QL/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Четкие изображения и уникальная подсветка Philips Ambilight помогут создать нужное впечатление.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Четкие изображения и уникальная подсветка Philips Ambilight помогут создать нужное впечатление.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Четкие изображения и уникальная подсветка Philips Ambilight помогут создать нужное впечатление.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Четкие изображения и уникальная подсветка Philips Ambilight помогут создать нужное впечатление.

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      Простой в настройке дисплей 16:7.

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      CMND & Control. Использование, мониторинг, обслуживание

      CMND & Control. Использование, мониторинг, обслуживание

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND: удаленное управление системой

      Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        6,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,7  см
        Подсветка Ambilight
        Двусторонняя
        DICOM
        Clinical D-image

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Другие подключения
        USB

      • Комфорт

        Память
        • Доступ к внутренней памяти
        • 8 ГБ eMMC
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Запуск
        • Автоматическое включение по LAN
        • Задержка включения
        • Статус включения
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR

      • Размеры

        Ширина устройства
        1238,6  миллиметра
        Высота устройства
        711,1  миллиметра
        Глубина устройства
        59,9  миллиметра
        Ширина рамки
        12,6 (сверху, слева, справа) / 14,5 (снизу) мм
        Ширина устройства (в дюймах)
        48,76  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        28  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,36  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, 400 x 200 мм, M6
        Вес продукта
        16  кг
        Вес изделия (фунты)
        35,27  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        141 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Электропитание
        100 ~ 240 В перем. тока
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • Технология AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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